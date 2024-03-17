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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 9 طلاب مصابين في حادث جامعة الجلالة

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن مستشفى العاشر من رمضان استقبل اليوم طلاب جامعة الجلالة إثر حادث علي الطريق الإقليمي باتجاه العاشر من رمضان والذي نتج عن انقلاب سيارة ميكروباص تنقل طلاب جامعة الجلالة وأسفر عنه مصرع طالبة وإصابة 8 طلاب آخرين بكليات الأسنان والطب والصيدلة والعلاج الطبيعي إضافة إلى السائق.

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وأضاف رئيس جامعة الزقازيق انه على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة .

وأوضح أنه تم تجهيز فريق طبى من كل التخصصات المعنية لعمل الفحوصات اللازمة وتقييم الإصابات وإدخال الحالات التى تتطلب العمليات الجراحية بمستشفى العاشر من رمضان منهم حالتين بإصابات خطره تم نقلهم إلى العناية المركزة بعد اجراء العمليات اللازمة ، وبالإضافة إلى سبع حالات مستقره تم نقلهم إلى غرف الإقامة المخصصة.

وأكد "الدرندلي"توفير كافة سبل الرعاية الطبية الكاملة لمُصابى حادث أتوبيس جامعة الجلالة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تعازيه لأسرة الطالبة المتوفاه، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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