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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطبخ المصرية.. توزيع 500 وجبة إفطار يوميا على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في تنفيذ الفعاليات والبرامج التدريبية اللازمة لتدريب المرأة على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة لتمكينها اقتصادياً ولتحيا حياة كريمة ، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

 

أضافت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع قام منذ بداية شهر رمضان المعظم بتنفيذ مبادرة " مطبخ المصرية " وذلك من خلال تجهيز مطبخين الأول بمدينة الزقازيق والثاني بمركز الحسينية لتقديم  ٥٠٠ وجبة يومياً يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى حياه كريمة بالمحافظة.

توصيل مياه الشرب بالمجان لـ 500 أسرة أولى بالرعاية بقرى الشرقية

واكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن " مطبخ المصرية " ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية ويُعد "مطبخ  مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب ، حيث تتلقي السيدات تدريباً على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف علي  طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الأغذية  للولائم الكبري والوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

أسر الأولى بالرعاية الأولى بالرعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المجلس القومى للمرأة المشروعات الصغيرة تنمية المرأة الريفية تنمية الأسرة المصرية

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