30 دقيقة| خروج أحمد عبد القادر مصابا في مواجهة الإسماعيلي والأهلي

مرت 30 دقيقة من مواجهة النادي الإسماعيلي والنادي الأهلي وسيطر التعادل السلبي حتى الآن، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة حمراء على الكرة دون خطورة على مرمي الإسماعيلي.

إصابة أحمد عبد القادر

وتعرض أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لإصابة خرج على أثرها من المباراة ليدخل بدلا منه حسين الشحات في الدقيقة 23.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، في إطار الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز، على إستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء تشكيل النادي الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط:

أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم:

أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو على

وعلى دكة البدلاء كل من:

محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.