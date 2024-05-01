عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمي الإسماعيلي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

نجح بيرسي تاو في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي الإسماعيلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح تاو في التسجيل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم مدافع الإسماعيلي لتتحول لمرمي الدراويش في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

سيطرة حمراء في مواجهة الدراويش 

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة حمراء على الكرة دون خطورة على مرمي الإسماعيلي.

وتعرض أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لإصابة خرج على أثرها من المباراة ليدخل بدلا منه حسين الشحات في الدقيقة 23.

 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، في إطار الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز، على إستاد الجيش ببرج العرب.

كان لديه مبادئ سابقا.. عصام الحضري يهاجم النادي الأهلي

عودة عاشور وعطية| الأهلي بالقوة الضاربة لمواجهة الإسماعيلي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع: 

رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط:

 

أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم:

أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو على

وعلى دكة البدلاء كل من:

محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.

بيرسي تاو الأهلى الاسماعيلي الدراويش أحمد عبد القادر كولر استاد الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

نداء عاجل من سفارة الإمارات في مسقط لمواطنيها

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

نتيجة تقيلة | توقع مثير من خالد الغندور لـ مباراة الأهلي والإسماعيلي

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

كان لديه مبادئ سابقا.. عصام الحضري يهاجم النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

30 دقيقة| خروج أحمد عبد القادر مصابا في مواجهة الإسماعيلي والأهلي

عودة عاشور وعطية| الأهلي بالقوة الضاربة لمواجهة الإسماعيلي

وصول الأهلي إلى استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

أنشيلوتي: بايرن ميونخ فريق خطير والتعادل معه جيد

وزير الرياضة يتابع آخر تطورات الاعتماد الدولي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات

عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»

في انتظار الإياب.. التعادل يحسم لقاء العمالقة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ

الهلال يطيح باتحاد جدة من نصف نهائي كأس الملك

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مؤتمر تدشين اتحاد القبائل العربية.. وسبب اختيار «العرجاني» رئيسًا|فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يزور معبر كرم أبو سالم لتفقد تسليم المساعدات إلى غزة

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمي الإسماعيلي

30 دقيقة| خروج أحمد عبد القادر مصابا في مواجهة الإسماعيلي والأهلي

مفتاح استراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

شيخ قبيلة الحويطات : وضع حجر الأساس لـ60 وحدة سكنية لأهالي سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم .. تعرف على سعر إطلالة أسيل عمران الأخيرة

من المالديف.. هنادي مهنا بفستان يثير الجدل | شاهد

إطلالة كلاسيكية.. دنيا عبد العزيز تستعرض جمالها | شاهد

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ