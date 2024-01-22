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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متشتريش دلوقتي.. موبايلات ريلمي Note 50 جاية في الطريق بـ3000 جنيه

متشتريش دلوقتي..موبايلات
متشتريش دلوقتي..موبايلات ريلمي Note 50 جاية في الطريق بسعر 3

ريلمي تستعد لإطلاق سلسلة Note 50 القوية، ولن يأتِ الهاتف وحيدًا، بل تخطط الشركة لإطلاق ثلاثة هواتف ضمن السلسلة بحلول نهاية العام الجاري، بهدف طموح ببيع 10 مليون وحدة.

كشف فرانسيس وانج، الرئيس التنفيذي لشركة Realme Europe ومدير التسويق العالمي، عن هذه الخطط الطموحة وألقى الضوء على موعد توفر السلسلة الجديدة.
سيتم إطلاق أول هاتف Realme Note في الفلبين في 23 يناير، وسيليه إطلاق هاتفين آخرين خلال الشهرين المقبلين.

متشتريش دلوقتي..موبايلات ريلمي Note 50 جاية في الطريق بسعر 3000 جنيه

ستساهم سلسلة Note في سد الفجوة السعرية التي تقل عن 100 دولار/ 100 يورو في حافظة منتجات Realme.

وهذا يعني أنه سيكون أقل سعرًا من سلسلة Note من الشركات الأخرى، والتي عادة ما تكون من الفئة المتوسطة، وستنطلق هواتف Realme Note في جميع الأسواق تقريبًا التي تعمل فيها الشركة خلال العامين المقبلين.

الاستثناء الوحيد هو الهند، حيث تعتقد Realme أن لديها مجموعة متنوعة كافية من الهواتف. والاستثناء الآخر هو الصين، حيث تعتبر Realme علامة تجارية تعتمد على البيع عبر الإنترنت. وتتوقع Realme أن يتم شراء سلسلة Note بشكل أساسي من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن تجربة عملية للمعاينة قبل الشراء.

الهدف هو بيع 10 مليون وحدة في عام 2024 وحده. وتثق الشركة أن جودة التصنيع العالية لسلسلة Note ستساعدها في تحقيق ذلك - حيث تعد بتصميمات أفضل ومواد ذات جودة أعلى من المنافسين.

متشتريش دلوقتي..موبايلات ريلمي Note 50 جاية في الطريق بسعر 3000 جنيه

كما تدعي Realme أنها ستقدم مراقبة جودة فائقة - وهي نقطة ضعف تقليدية في الأجهزة المبتدئة - وخدمة ما بعد البيع أفضل.

وبينما لم نتحصل على تفاصيل محددة عن مدة الدعم البرمجيات، قالت Realme إنها تهدف إلى تقديم ضمانات أطول وتحديثات أكثر مقارنة بالمنافسين المباشرين.

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