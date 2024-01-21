بخصم 47%.. اشتري iPhone 13 بـ 13 ألف جنيه فقط

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر يناير مع بداية العام الجديد.

وطرح موقع eBay الأمريكي عرضا رائعا لبيع هاتف iPhone 13 مجدد بخصم 47% ليصل سعره بعد التخفيض إلى 424.99 دولارا أمريكيًا "أي ما يعادل 13 ألف جنيه مصري ".

خصم 47% اليوم..اشتري iPhone 13 ب 13 ألف جنيه فقط

مواصفات هاتف iPhone 13

• الشاشة تأتي من نوع Super Retina XDR OLED بمساحة 6.1 إنش بدقة 1170×2532 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 457 بكسل لكل إنش مع دعم أبعاد العرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب بالإضافة لوجود طبقة مقاومة للتبصيم والزيوت على شاشة الهاتف من نوع oleophobic coating مع زجاج مقاوم للخدش بالإضافة لدعم لخاصية الـ HDR10 .. مع سطوع 800 شمعة تحت الشمس واقصى سطوع يصل لـ 1200 شمعة .

• وعن الأداء فقد تم استخدام معالج الـ A15 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Apple GPU 4 Core بأربع أنوية .

• يتوفر الهاتف iPhone 13 بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية كما هو معتاد من ابل .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة SL 3D وهي الخاصة بالعزل وبصمة الوجه وتطلق عليها ابل مسمى الـ TrueDepth والتي سبق وأن رأيناها في ايفون 12 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم مستشعر جديد لتصوير أفضل تطلق عليه الـ IBIS كما ان بها خاصية التثبيت الميكانيكي لثبات أفضل والحصول على صور ليلية أفضل أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة لدعم الهاتف إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش وأعلنت الشركة أن غطاء عدسة الكاميرات يأتي من غطاء عدسة من الكريستال الياقوتي .

• تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما تدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ Slow Motion حيث يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و 240 إطار في الثانية .

• يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء .

• يدعم الهاتف iPhone 13 السماعات الخارجية الاستيريو والتي تقدم تجربة صوتية مميزة .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 بالإضافة إلى دعمه إلى الـ Dual-band, hotspot .

• البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 بالإضافة إلى دعمه إلى الـ A2DP, LE .

• يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS .

• وسائل الأمان والحماية : يدعم خاصية الـ Face ID لفتح الهاتف عن طريق الوجه والتي تعمل بمستشعر عن طريق الكاميرا الأمامية .

• كما يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Lightning .

• بطارية بحجم 3240 مللي أمبير و أعلنت أبل بأن البطارية تعمل لفترة أطول بساعتين ونصف من الـ iPhone 12 السابق .

• البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط .