لو ناوي تشتري..ما الأفضل شاومي بوكو أم شاومي ريدمي؟!

في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت شاومي طرح Redmi Note 13 Pro عبر أسواق عالمية مختلفة، بدءًا من الهند. ثم تبع هذا الجهاز Poco X6.

على الرغم من اختلاف أسمائهما، إلا أن كلا الهاتفين الذكيين متطابقان تقريبًا. الاختلافات الرئيسية الوحيدة بينهما هي الكاميرات الرئيسية والتصميم الخلفي.

الاختلافات بين Redmi Note 13 Pro و Poco X6

للتوضيح، يأتي هاتف Poco بكاميرا رئيسية 64 ميجابكسل بدلاً من كاميرا 200 ميجابكسل على هاتف Redmi. مقابل هذا التغيير الرئيسي في الأجهزة، يكون الجهاز أرخص بكثير حيث يتم بيعه حصريًا عبر الإنترنت.

على سبيل المثال، في الهند، يبدأ Poco X6 5G بسعر 21،999 روبية هندية لإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت من الذاكرة. بينما يبلغ سعر إصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 24،999 روبية هندية.

من ناحية أخرى، لا يبدأ Redmi Note 13 Pro 5G فقط بسعر أعلى عند 25،999 روبية هندية، بل تقتصر نسخته الأساسية أيضًا على 128 جيجابايت من التخزين و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. في الواقع، لا يوجد إصدار 512 جيجابايت.

تبلغ تكلفة إصدارات 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 256 جيجابايت من الذاكرة 27،999 روبية هندية و29،999 روبية هندية على التوالي.

من الواضح أن السعر يجعل Poco X6 صفقة أفضل من Redmi Note 13 Pro إذا كنت لا تهتم بكاميرا ذات ميجابكسل أعلى. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هاتف Poco محدود بالبيع عبر الإنترنت، بينما يمكن شراء هاتف Redmi عبر الإنترنت وفي المتاجر.

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مواصفات Redmi Note 13 Pro و Poco X6

بالحديث عن مواصفاتهما، تم بناء الهاتفين حول شاشة OLED ذات ثقب مركزي بقياس 6.67 بوصة. توفر هذه اللوحة دقة 2712 x 1220 بكسل (1.5K)، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس 240 هرتز. تدعم الشاشة تعتيم PWM بمعدل 1920 هرتز، ومستوى سطوع ذروة 1800 شمعة، وDolby Vision.

تعمل هذه الهواتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 مقترنًا بذاكرة LPDDR5 RAM وتخزين UFS 3.1. أما من ناحية البرمجيات، فتعمل بنظام Android 13-based MIUI 14.

كلاهما يتميزان بنظام كاميرا ثلاثي يشتمل على وحدة Ultrawide 8 ميجابكسل ومستشعر Macro 2 ميجابكسل. الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر 200 ميجابكسل على Redmi Note 13 Pro ومستشعر 64 ميجابكسل على Poco X6. كما أنهما يتميزان بنفس كاميرا سيلفي.

تشمل خيارات الاتصال على هذه الهواتف بطاقة SIM مزدوجة، 5G، WiFi 6E، Bluetooth 5.2، GNSS، USB Type-C. كما تأتي مع مقبس سماعة رأس 3.5 مم، ومكبرات صوت ستريو ثنائية تدعم Dolby Atmos، وجهاز إرسال IR، ومستشعر بصمة داخل الشاشة.

أخيرًا وليس آخرًا، تعمل الأجهزة ببطارية 5100mAh مع دعم شحن سلكي 67 وات.