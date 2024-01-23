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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مع ميزة الحماية من السرقة.. آبل تطلق تحديث iPhone الجديد

أخيرا آبل نزلت تحديث
أخيرا آبل نزلت تحديث iPhone الجديد..مع ميزة حماية موبايلك من

أصدرت آبل اليوم تحديث iOS 17.3 و iPadOS 17.3 للأجهزة المدعومة، كما هو الحال دائمًا مع تحديثات أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة من آبل، يجب أن تكون هذه التحديثات متاحة الآن لكل من يريدهم - لا توجد أي إجراءات متدرجة غريبة كما هو الحال في عالم جوجل.

آبل تطلق iOS 17.3 و iPadOS 17.3 

يجلب تحديث iOS الجديد معه ميزة "حماية الجهاز المسروق" الجديدة. توفر هذه الميزة طبقة إضافية من الأمان إذا قام شخص ما بسرقة جهازك وقام بدخول رمز المرور الخاص بك أيضًا.

باستخدام ميزة "حماية الجهاز المسروق"، فإن Face ID أو Touch ID مطلوبان للوصول إلى كلمات المرور المحفوظة، بينما يكون تغيير الإعدادات الحساسة مثل كلمة مرور Apple ID أو رمز مرور جهازك محميًا بتأخير أمان (إلا إذا كان iPhone في مواقع مألوفة) - تحتاج إلى Face ID أو Touch ID ، ثم تنتظر لمدة ساعة، ثم تحتاج إلى إجراء مصادقة بيومترية ناجحة إضافية.

أخيرا آبل نزلت تحديث iPhone الجديد..مع ميزة حماية موبايلك من السرقة

ويضيف التحديث خلفية جديدة، ويتيح لك Apple Music التعاون في قوائم التشغيل مع أصدقائك (بما في ذلك إضافة ردود فعل الرموز التعبيرية إلى أي مسار). 

الآن يدعم AirPlay الفنادق، مما يسمح لك ببث المحتوى مباشرة إلى التلفزيون في غرفتك في فنادق محددة، كما تم تحسين اكتشاف التصادم أيضًا.

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