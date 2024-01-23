كشفت كافيار، العلامة التجارية الفاخرة المتخصصة في تخصيص أجهزة آبل وسامسونج، عن مجموعة جديدة باسم "عصر التنين" لهاتف سامسونج جالكسي S24 ألترا.

تُقدم هذه المجموعة، التي تم الكشف عنها على موقع كافيار، تحية لمكانة سامسونج في قطاع التكنولوجيا، حيث يتم تمثيلها رمزياً بالتنين.

مزيج فاخر من التراث والتكنولوجيا في مجموعة "عصر التنين"

المنتج الأبرز في مجموعة "عصر التنين" هو طراز Samsung S24 Ultra Yong، بسعر 15 ألف دولار أي ما يعادل تقريبا 465 ألف جنيه مصري. يجمع بشكل سلس بين الفخامة والتكنولوجيا، حيث يتميز بهيكل من التيتانيوم مع طلاء PVD أسود، يذكرنا بالساعات السويسرية الراقية.

أكثر الجوانب إثارة للدهشة هي العناصر الزخرفية: نقش بارز من الذهب عيار 24 قيراطًا بتنين كوري، يرمز إلى قوة سامسونج وهيبتها، وآلية توربيون يدوية متطورة CVR ELT3350A مع 19 جوهرة. تضيف التوربيون، التي تكمل دورة واحدة في الدقيقة، عنصرًا من صناعة الساعات الدقيقة إلى الهاتف.

ب 465 ألف جنيه..سعر موبايل سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد

سعر موبايل سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد

بالإضافة إلى التنين، يعرض الهاتف ثلاثة نجوم من الماس، تكريماً لشعار سامسونج الأصلي. تمثل الدائرة البروجية، المرسومة بالمينا على التيتانيوم مع طلاء PVD، مزيجًا من الثقافات الشرقية والغربية، تتوافق مع استراتيجية سامسونج العالمية.

تتضمن المجموعة أيضًا نماذجًا مزينة بكوكبة البروج، تبدأ من 9000 دولار. تشارك هذه النماذج في موضوع الهاتف الرائد في دمج العناصر الشرقية والغربية، ورمزية النجوم.

تتوفر المجموعة بكميات محدودة. سيكون لدى طراز Yong الرائد 24 وحدة فقط، بينما سيكون لكل من نماذج البروج، بما في ذلك الحمل والحوت والدلو والثور، 99 وحدة. تزيد هذه الحصرية من جاذبية هذه الهواتف الفاخرة، المصممة لأولئك الذين يقدرون اندماج التكنولوجيا والفن والرمزية الثقافية.

سعر موبايل سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد

تشتهر كافيار بتصميمات الهواتف الذكية الباهظة، بما في ذلك تقديم هاتف iPhone 15 Pro Max القابل للأكل من ذهب 23 قيراط وشوكولاتة بقيمة 1100 دولار، بالإضافة إلى أحدث إصدار من حافظات FineWoven الصديقة للبيئة والمزينة بجلد Hermes وتيجان من ذهب عيار 24 قيراط لطرز iPhone 15، المتوفرة بأسعار تتراوح بين 2060 دولارًا و 2200 دولار.