عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

465 ألف جنيه.. سعر موبايل سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد

سعر سامسونج Galaxy
سعر سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد

كشفت كافيار، العلامة التجارية الفاخرة المتخصصة في تخصيص أجهزة آبل وسامسونج، عن مجموعة جديدة باسم "عصر التنين" لهاتف سامسونج جالكسي S24 ألترا.

 تُقدم هذه المجموعة، التي تم الكشف عنها على موقع كافيار، تحية لمكانة سامسونج في قطاع التكنولوجيا، حيث يتم تمثيلها رمزياً بالتنين.

 

مزيج فاخر من التراث والتكنولوجيا في مجموعة "عصر التنين"

 

المنتج الأبرز في مجموعة "عصر التنين" هو طراز Samsung S24 Ultra Yong، بسعر 15 ألف دولار أي ما يعادل تقريبا 465 ألف جنيه مصري. يجمع بشكل سلس بين الفخامة والتكنولوجيا، حيث يتميز بهيكل من التيتانيوم مع طلاء PVD أسود، يذكرنا بالساعات السويسرية الراقية.

أكثر الجوانب إثارة للدهشة هي العناصر الزخرفية: نقش بارز من الذهب عيار 24 قيراطًا بتنين كوري، يرمز إلى قوة سامسونج وهيبتها، وآلية توربيون يدوية متطورة CVR ELT3350A مع 19 جوهرة. تضيف التوربيون، التي تكمل دورة واحدة في الدقيقة، عنصرًا من صناعة الساعات الدقيقة إلى الهاتف.

ب 465 ألف جنيه..سعر موبايل سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد
سعر موبايل سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد

بالإضافة إلى التنين، يعرض الهاتف ثلاثة نجوم من الماس، تكريماً لشعار سامسونج الأصلي. تمثل الدائرة البروجية، المرسومة بالمينا على التيتانيوم مع طلاء PVD، مزيجًا من الثقافات الشرقية والغربية، تتوافق مع استراتيجية سامسونج العالمية.

تتضمن المجموعة أيضًا نماذجًا مزينة بكوكبة البروج، تبدأ من 9000 دولار. تشارك هذه النماذج في موضوع الهاتف الرائد في دمج العناصر الشرقية والغربية، ورمزية النجوم.

تتوفر المجموعة بكميات محدودة. سيكون لدى طراز Yong الرائد 24 وحدة فقط، بينما سيكون لكل من نماذج البروج، بما في ذلك الحمل والحوت والدلو والثور، 99 وحدة. تزيد هذه الحصرية من جاذبية هذه الهواتف الفاخرة، المصممة لأولئك الذين يقدرون اندماج التكنولوجيا والفن والرمزية الثقافية.

سعر موبايل سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد

تشتهر كافيار بتصميمات الهواتف الذكية الباهظة، بما في ذلك تقديم هاتف iPhone 15 Pro Max القابل للأكل من ذهب 23 قيراط وشوكولاتة بقيمة 1100 دولار، بالإضافة إلى أحدث إصدار من حافظات FineWoven الصديقة للبيئة والمزينة بجلد Hermes وتيجان من ذهب عيار 24 قيراط لطرز iPhone 15، المتوفرة بأسعار تتراوح بين 2060 دولارًا و 2200 دولار.

سامسونج جالكسي S24 سامسونج Samsung S24 Ultra Yong

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

لو ناوي تشتري.. ما الأفضل شاومي بوكو أم شاومي ريدمي؟

خصم 1000 جنيه على موبايل Oppo الرائع

بكاميرا 108 ميجابكسل..أرخص هاتف سامسونج للفئة المتوسطة بمواصفات رائعة

بعد 3 شهور فقط من إطلاقه.. خصم على أحدث موبايل Vivo

متشتريش دلوقتي.. موبايلات ريلمي Note 50 جاية في الطريق بـ3000 جنيه

تحديث جديد لهواتف سامسونج.. حمله فورا

مبرمج أمريكي يجمع مليارات الدولارات للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

عطل كبير في واتساب يخص الصور والكاميرا..طريقة الإصلاح هنا

ترشيحاتنا

الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024.. بث مباشر

هل طلب الميت للطعام في الحلم شيء سيئ .. الإفتاء ترد

استثمارها يصل لـ 3 سنوات.. تعرف على أعلى عائد شهادات ادخار في مصر 2024|وهذا آخر موعد للشراء

انهيار أرضي في الصين يتسبب في مصرع 31 شخصا

رماها من البلكونة.. وصلة تعذيب من أب لصغيرته حتى الموت بالمطرية

القطعة بـ 10 دولارات.. شيف عراقي يفجر مفاجأة بشأن اللحم المزروع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

فيديو

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ