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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف حماس وإسرائيل.. تطورات جديدة بشأن صفقة الأسري

أرشيفية
أرشيفية

أبلغت قطر إسرائيل أن حركة حماس رفضت العرض الإسرائيلي الأخير لصفقة رهائن من شأنها أن تشهد إطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين ووقف كبير للقتال، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسئولين إسرائيليين لم تذكر أسماءهم قولهم، إن فرص التوصل إلى اتفاق ليست عند الصفر وأن مقترحات أخرى يجري العمل عليها.

وفي الوقت نفسه، أفادت أخبار القناة الـ12 الإسرائيلية، أن حماس اقترحت صفقة رهائن من شأنها إنهاء الحرب وتشمل وقف إطلاق النار لمدة 10-15 سنة.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية،  يائير لابيد،قال اليوم الأربعاء، إن استعادة الرهائن ستتم من خلال صفقة سيئة وفظيعة لكن إسرائيل مجبرة عليها.

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وأوضح لابيد، أن الأولوية الآن لإعادة المخطوفين لأن إسرائيل تخلت عنهم.

قطر إسرائيل حماس

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