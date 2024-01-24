هبة واصل: المطالبة بحكومة تستطيع الإنجاز للوصول لبر الأمان اقتصادياً «حق للمصريين»|فيديو

قال الدكتورة هبة واصل أمين عام حزب المصريين الاحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بـ الحوار الوطني، إن حسن استغلال الموارد من أهم الحلول التي يجب أن نلتفت لها سريعاً.

هبة واصل: يجب أن تتضمن الأستراتيجية الحكومية آليات التنفيذ



وأضاف هبة واصل خلال لقائها مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب أن تتضمن الأستراتيجية الحكومية آليات التنفيذ، وهذا غير متوفر في الإستراتيجية، معلقة: "الاختيار أمر هام.. وإحنا اختارنا الرئيس السيسي بسبب إنجازاته".

وتابعت هبة واصل، قائلة:"لما نطالب بحكومة تستطيع الإنجاز في مواكبة الوصول لبر شط الأمان في تحد اقتصادي هذا من حق المصريين".

