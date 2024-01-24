وسيم السيسي : مصر علّمت أفلاطون الفلسفة 13 عامًا

كشف الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، سر اهتمامه بعلم المصريات.



وقال وسيم خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كنت في إنجلترا ورأيت شخص إنجليزي يقول نحن نور العالم، ويؤكد كلامه بأن أول برلمان في تاريخ البشرية منذ 400 سنة كان أوليفر كرومويل الإنجليزي".



وأضاف: "وقال إحنا اللي اكتشفنا التعقيم والعديد من الاكتشافات الأخرى، ثم بهدوء شديد قال له شخص إفريقي كف عن التفاخر لأن أنا الذي أعطيتك الحضارة".



وتابع: "الإفريقي قال للإنجليزي حضارتكم مأخوذة من الرومان والرومان أخذتها من اليونان واليونان من مصر القديمة، وأفلاطون مكث 13 سنة في الإسكندرية لكي يتعلم الفلسفة، وقال ما من علم لدينا إلا وأخذناه عن مصر".

