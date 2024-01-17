وسيم السيسي: علموا أولادكم كيف يتذوقون الفنون ثم بعد ذلك أغلقوا السجون

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن أحد الموسيقين قال ان كانت الأوتار تحتني احتراما فالمصر القديمة احتراما لها، واذا كانت لاصابع البيانو ان تتراقص فرحا وطربا فهي لمصر القديمة لأنها نشأت من مصر القديمة.

الموسيقي المصرية هى أكمل موسيقي حتى الأن

وأوضح السيسي خلال لقائه ببرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، تقديم الأعلامي تامر أمين، افلطون تعلم في مصر، فمن اسعر أقواله لا تعلموا اولادكم الموسيقي اليونانية، ولكن علموهم الموسيقي المصرية فهي اكمل موسيقي موجودة حتي الآن، مضيفا علموا اولادكم من مصر كيف يتزوقون الفنون ثم بعد ذلك اغلقوا السجون " فيستحيل أن يصدر سلوك عدواني من فرد محبا وعازفا للموسيقي.