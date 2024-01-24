مصرع أكثر من 70 شخصًا في انهيار منجم للذهب بمالي

لقى أكثر من 70 شخصًا مصرعهم؛ بعد انهيار منجم غير رسمي للذهب في مالي، أواخر الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال مسؤول في مالي إن عمليات البحث ما زالت مستمرة، وسط مخاوف من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وأكد كريم بيرثي، مسؤول كبير في المديرية الوطنية للجيولوجيا والتعدين التابعة للحكومة، التفاصيل للأسوشيتدبرس، واصفًا الواقعة بأنها “حادث”.

وأوضح بيرثي أنه يجب على الدولة أن تنظم قطاع التعدين الحرفي هذا؛ لتجنب هذا النوع من الحوادث في المستقبل".

وأعرب بيان وزارة المناجم عن الأسف العميق لوقوع الانهيار، داعيا عمال المناجم وكذلك المجتمعات بالقرب من مواقع التعدين إلى الامتثال لمتطلبات السلامة.