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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

14 فبراير.. عبد الباسط حمودة يحيى حفلًا بساقية الصاوى

صدى البلد

يحيى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ،حفلا غنائيًا يوم 14 فبراير المقبل بساقية الصاوى ، ضمن جدول حفلات الساقية لعيد الحب.

ومن المقرر أن يبدآ الحفل فى تمام الثامنة مساء ،فيما تم طرح التذاكر بسعر 250 جنيهًا.

وكان قد الفنان عبد الباسط حموده عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك فيديو ، تحدث فيه عن الأزمة القائمة بين عمر كمال وسعد الصغير.

وأكد " عبد الباسط " فى الفيديو ان يعتبره نفسه بالإضافة الى طارق الشيخ وعدد من المطربيين الشعبين هم | التاريخ " ، مؤكدًا أنه حين علم بالازمة القائمة بين سعد وعمر كمال ، أعتقد ان الاخير قد أخطأ فى المطربين الشعبيين من هذا الجيل ، الا انه اتضح له بعد ذلك انه لم يخطئ فى حقهم ، بل إن الاخير دافع عن نفسه ، بعد الكلمات التى صدرت فى حقه من قبل " سعد الصغير " .

وتابع : أن كل من عمر كمال وحسن شاكوس يكنون لهم كل الحب والاحترام ، كما وعده عمر كمال فى نهاية الحديث بينهم الى الظهور من خلال خاصية اللايف لتوضيح الأمر. 

 

 

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