فاتن عبد المعبود: الرئيس شرح التحديات الاقتصادية للدولة خلال احتفالية عيد الشرطة

هنأت الإعلامية فاتن عبد المعبود، رجال الشرطة فى عيدهم، قائلة: “بالتأكيد تابعنا الاحتفالية الخاصة بعيد الشرطة، وكانت احتفالية حلوة ومبهرة جدا، وكلنا اتشدينا لما تم تقديمه”.

وأضافت الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه بالأمس خلال الاحتفالية كان هناك حوار هام للرئيس عبد الفتاح السيسي عن احتياجات الدولة الدولارية، معقبة: “قال إن اليوم محطات الكهرباء تأخذ غازا يساوي حوالي مليار دولار شهريا”.

وتابعت الإعلامية فاتن عبد المعبود: “الرئيس السيسي كان يتحدث إنه مش داخل فى نقاش، ولكنه يحاول فقط أن يشرح حجم التحدي الذى كانت مصر تعيشه قبل 2011”.