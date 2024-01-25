كاتب صحفي عن كلمة الرئيس السيسي أمس: بها رسائل كثيرة جدا للشعب المصري

هنأ الكاتب الصحفي رضا المسلمي، رجال الشرطة البواسل بعيدهم، مشيرا إلى أنهم يقدمون تضحيات كثيرة للحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وقال الكاتب الصحفي رضا المسلمي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس كان بها رسائل كثيرة جدا للشعب المصري بحجم الأعباء التي تمر بها مصر.

وأضاف الكاتب الصحفي رضا المسلمي، أن مصر اتبعت برنامجا اقتصاديا وإصلاحات اقتصادية وحققت معدلات نمو كبيرة جدا تقدر بـ5 و6%.

ولفت إلى أنه كانت هناك متغيرات عالمية كثيرة أثرت، ولولا الإصلاح الاقتصادي الذى تم قبل كورونا، لم تكن مصر تتصدى أو تتحمل صدمة الأحداث والمتغيرات الدولية.