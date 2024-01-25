31 يناير.. طرح فيلم "التجربة المكسيكية" بدور العرض السينمائية

حددت الشركة المنتجة لفيلم "التجربة المكسيكية" بطولة الفنانة عمرو عبد الجليل، يوم 31 يناير الجارى لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية بمصر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

والفيلم من بطولة أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.

يذكر ان كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن كواليس حلقتها مع الفنان عمرو عبد الجليل وسر غضبها منه بعد استضافته فى برنامجها "حبر سرى" على قناة القاهرة والناس.

وقالت أسما إبراهيم فى ندوة صدى البلد : أنا صدمت فى الفنان عمرو عبد الجليل بسبب حلقته فى البرنامج حيث كنت اتمنى أن أقدم أفضل مما قدمناها ولكنى اصطدمت بردوده وتعليقاته على الأسئلة التى وجهت له.

وأضافت أسما إبراهيم: معظم الأسئلة كان يرفض الحديث فيها وكانت ردوده غير متوقعة وبرغم أننى احترم عمرو عبد الجليل واقدره كفنان الا اننى أرى اذا كان لا يرغب فى الرد على أسئلة البرنامج لماذا وافق على التواجد به.