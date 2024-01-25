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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يضع إكليل زهور علي النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد الشرطة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  احتفالات عيد الشرطة ال 72 والذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام .
وقام " محافظ الدقهلية" و " مدير أمن الدقهلية" بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء بمعسكر الأمن المركزي بسندوب بمناسبة عيد الشرطة ال 72 وقراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء . 
وأشار " مختار " الي أن الشرطة المصرية هي صمام الأمن والأمان للشعب المصري والتي تثبت يوماً بعد يوم بسالتها وقدرتها علي حفظ مقدرات الوطن وتحقيق رسالتها في خدمة الشعب، فضلاً عن تفانيها مع القوات المسلحة فى الحفاظ علي الأمن الداخلي والخارجي للدولة المصرية .
وقدم التهنئة لكافة رجال الشرطة البواسل بمناسبة عيدهم ، وذلك تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عالية مرفوعة الهامة.
وأعرب أيضا عن امتنانه وتقديره الشديد لرجال الشرطة البواسل ومعهم القوات المسلحة المصرية لبذلهم الغالي والنفيس في سبيل حماية تراب الوطن وتحقيق الامن والأمان لمصرنا الغالية، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.

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الأمن المركزي احتفالات عيد الشرطة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار رئيس جهاز المخابرات العامة قوات المسلحة المصرية عيد الشرطة الـ 72 منطقة شرق الدلتا

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