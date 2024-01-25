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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منير مكرم يستقبل عزاء والده غدًا بكنيسة مارجرجس بشبرا

صدى البلد

انتهى منذ قليل قداس صلاة جنازة والد الفنان منير مكرم ، ومن المقرر أن يقام العزاء غدا في كنيسة مارجرجس بشبرا .

وكان أعلن الفنان منير عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مكرم “توفى والدى مكرم الدوام لله”.

يذكر أن الفنان منير مكرم، قال إن الفن مهنة صعبة وليس لها أمان، وأن بدايات الفن معروفة وأيضا النهايات، وأن النهايات قد ترجع إلى البدايات، فليس هناك شيء ثابت فى الفن، قائلا "لو دامت لغيرك مكنتش هتجيلك، فيجب الاحتراس فى هذه المهنة".

 

وأكد "مكرم" خلال لقائه خلال تصريحات تليفزيونية أنه لم يندم على شيئا فى حياته، ولكنه كان يتمني أن يلتحق بمعهد التمثيل، مؤكدا أن التحاقة بالمعهد كان يضيف له الكثير.

 

 

الفنان منير مكرم مجلس نقابة المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية منير مكرم

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