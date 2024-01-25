شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

تشوه وجوه ريهام سعيد بسبب عملية تجميل

قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول فشل عملية الاعلامية ريهام سعيد و القضية القضائية المرفوعة ضد الطبيب .. فما التفاصيل ؟

شوه وشي و أنهى حياة سيدتين أخريات ..

الإعلامية ريهام سعيد تشن هجوما عنيفا على طبيب تجميل لبناني معروف بعدما فشلت عمليتها التجميلية و حولها من شخص يحتاج بعض التدخلات التجميلية البسيطة إلى سيدة تعاني من مشاكل في كل مكان في وجهها و فشلت العملية فشل ذريع .. ماذا حدث و ماذا قالت ريهام سعيد ؟

عمليات التجميل في الوقت الحاضر من الأمور الطبيعية التي يلجأ اليها بعض المشاهير و حتى الافراد العاديين في جميع أنحاء العالم لضبط ملامح الوجه وتغير ما يلزم لتحسين مظهر الشخص ليشعر باختلاف و ذلك بسبب تقدم العمر و ظهور التجاعيد و الترهلات و حتى أن هناك شابات مازلت يحتفظن بنضارتهن يذهبن لاجراء عمليات تجميلية فالأمر أصبح معتاد و ليس مقتصرا على طبقات اجتماعية أو سن معين فأغلب النساء حاليا يقمن بذلك الإجراء و لكن هذا ليس يعني بالضرورة أن كل العمليات التجميلية تنجح فمنها من تكون نتيجته مذهلة و منها ما يشوه الجمال الطبيعي كما حدث مع الإعلامية ريهام سعيد

فقد أنتشر منذ أيام خبر خضوع الإعلامية ريهام سعيد لعمليات تجميل اثرت بشكل كبير على ملامحها ووجهها وجعلتها مختلفة عن ما كانت في الماضي والملامح التي كانت الجمهور يحبها بها والتي كانت تميزها.

وكانت أشارت في وقت سابق ريهام سعيد أن الجراحة التجميلية اصبحت في الفترة اخيره ضرورة لا غنى عنها حيث أصبح من الطبيعي للفنانين استخدام الفيلر والبوتكس على الوجه للتخلص من التجاعيد كما اكدت ان هذه الامور طبيعية. وشنت الإعلامية ريهام سعيد هجوما حادا على طبيب تجميل لبناني معروف بالوطن العربي، واتهمته بتشويه وجهها أثناء خضوعها لعمليات تجميل.

وفي حسابها على "إنستجرام"، كتبت منشورًا نصه: يعني وصل بيك الإجرام أنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول أنها انا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك مين الست إلى انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطللك طب عشان إنت بتاذي ناس كتير أوي أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور، أنت وقعت غلط خالص وتابعت أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد كل أنا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج لا أنا هتطلع لايف أوريهم أنت عملت ايه؟ حاطت أي صوره فيك لواحده تانية وبتقول أنها انا ؟؟؟؟؟ أنت معمول من ايه؟ يا جماعة اوعوا حد يتعامل معاه اوعوابوظ الناس في لبنان رايح أربيل يبوظ الباقي ووفقا لما جاء في منشور الإعلامية ريهام سعيد، فإنها خضعت لعملية تجميل لدى الطبيب في لبنان، بهدف إجراء عملية شفط دهون في وجهها.

وبعد العملية لاحظت ريهام سعيد أن وجهها أصبح مشوها، وأن الطبيب قد وضع صورا مختلفة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليروج لعمليات التجميل التي يقوم بها.

وقررت ريهام سعيد رفع دعوى قضائية ضد الطبيب، مطالبة بوقف عمله، وتقديمه للمحاكمة بتهمة التشويه المتعمد وأثارت تصريحات ريهام سعيد ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم البعض الطبيب بالتقصير والإهمال، وطالبوا بضرورة محاسبته.

بينما دافع البعض الآخر عن الطبيب، مؤكدين أن إجراء عمليات التجميل يتضمن بعض المخاطر، وأن النتائج قد لا تكون مرضية في جميع الحالات

ريهام سعيد لم تكن الأولى التي وقعت ف فخ عمليات التجميل الفاشلة فقد سبقتها فنانات أخرى

وآخرهم الفنانة وفاء سليم، وحورية فرغلي، وميسرة، وأصالة، ونوال الزغبي، وغيرهن.

فقالت الفنانة وفاء سالم أن ملامح اثناء اجراء العملية كانت صعبة ،بسبب مايسمى "حقن الدهون" وهي عبارة عن دهون تأخذ من الجسم وقالولي وقتها أنه صحي".

وذكرت ان عملية شد الوجه بالخيوط من المفترض أنه بعد وضعها تذوب مع الوقت لكنها لم تذب وظلت موجودة وسببت في إلتهابات وصديد.

وأكدت الفنانة السورية مها المصري خلال حلولها ضيفة في برنامج " مع أو ضد" مع الإعلامية علا الفارس، بسبب حديثها عن التشوهات في وجهها بسبب خضوعها لعمليات التجميل

وقالت مها المصري: "بشوف حالي حلوة وبندم كتير على عمليات التجميل لأنها سببت لي مشاكل أنا لست بحاجة إليها .. وأحيانا الإنسان بيمشي مع التيار".