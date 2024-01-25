تعليم الإسكندرية: القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية ودعم الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اهتمام وحرص القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين المرأة المصرية ودعمه في شتى المجالات.



جاء ذلك على هامش ختام ورشة عمل حول مراعاة النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة في التخطيط الاستراتيجي للتعليم، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة "اليونيسيف" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.



وقال الدكتور عربي أبوزيد - في بيان للمديرية اليوم /الخميس/ - إن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف بتنظيم ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز التوعية بالنوع الاجتماعي.. موضحا أن الورشة تستهدف العاملين بالمناهج والتخطيط الاستراتيجي والتعليم الفني والتدريب والتنمية المستدامة والتربية النفسية والمواد الدراسية واستمرت على مدار 5 أيام.



وأضاف أبوزيد أن الورشة تهدف إلى تسهيل التعلم المتبادل حول تحقيق التوازن بين النوع الاجتماعي ودعم الاقتصاد الأخضر في قطاعي التعليم العام والفني.



جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هانم أحمد مدير برنامج السياسات التعليمية بـ "اليونيسيف مصر"، والدكتور محمد الحمامي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتورة ريهام العزبي مدير مكون التوازن الاجتماعي والاقتصاد الأخضر بالوكالة الألمانية.

