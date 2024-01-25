مصر أكتوبر يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية والشعب المصري بعيد الشرطة الـ72

تقدم حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات وزارة الداخلية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية.

وأضاف حزب مصر أكتوبر في بيان له اليوم، أن جهاز الشرطة الوطنية بما يضمه من رجال مخلصين على مستوى القادة والضباط والأمناء والجنود هم صمام الأمان فى حفظ أمن مصر واستقرارها التي لطالما استمد المواطن المصري قوته من قوتهم وآمنه واطمئنانه من وجودهم فى الشوارع والميادين وكانوا ولا زالوا العيون الساهرة ولهم الفضل بعد المولى عز وجل فى الحفاظ على مصرنا الحبيبة.

وأشار البيان إلي أن الشرطة المصرية تقوم، بجهود يعجز البيان عن حصرها وإيفائها حقها ويقدم أبناؤها تضحيات، يقف أمامها وطننا، ممتنًا ومقدرًا وشاكرًا، مشددا على أن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا، وحماية أمن كل مواطن مصري، يحيا على هذه الأرض الطاهرة.

وأكد الحزب علي أن عيد الشرطة، هو عيد للمصريين جميعاً وهو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية في وطننا الحبيب، مؤكداً أن تحقيق ما نصبوا إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح الحزب، أن التاريخ سطر للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور في كل معارك التحرير ومعارك النضال، واليوم وعقب مرور سبعة عقود يؤكد أبناء الشرطة على تحملهم المسؤولية في حماية أمن الوطن والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعي أبناء الوطن وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس.