حماس تكشف شرطها لإطلاق سراح المحتجزين رهنها

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس متابعتها باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته دولة جنوب أفريقيا إلى المحكمة لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.

وقالت الحركة في بيان لها : وفي ضوء ذلك تعلن حماس موقفها والذي يقوم على المبادئ الأساسية للمعاملة بالمثل والقانون الدولي.

وأشارت الحركة الي أنه وفي حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف إطلاق النار فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف اطلاق النار ما التزم العدو بذلك.

كما لفتت الي أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلقت دولة الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.



ودعت الحركة العدو الصهيوني الي إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار.

