علي معلول .. خبر سار من الأهلي لجمهور الفريق

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ان الاهلي ينتظر علي معلول لعقد جلسة معه لتجديد عقده.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" خاص - الأهلي ينتظر عودة معلول لعقد جلسة حسم تجديد تعاقده ".



أعلن الإعلامي محمد فاروق عن اعتزال علي معلول نجم الاهلي ومنتخب تونس اللعب دوليا .

وكتب محمد فاروق من خلال حسابه عبر فيس بوك :" قناة الحوار التونسية : بعد الخروج من أمم إفريقيا، علي معلول يعتزل اللعب دوليا.



وودع منتخب تونس البطولة القارية الجارية في كوت ديفوار، بنقطتين بعد تعادله (0-0) أمام جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.