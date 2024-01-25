إمام عاشور "نجم الريتش"| حكاية عروض أوروبا المغرية.. وهذا موقفه من مباراة الكونغو

بيع إمام عاشور.. تعرض إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلي إصابة قوية والتي وصفها اللاعب كونها إصابة وضعته "بين الحياة والموت"، وتلقي إمام عاشور إصابة في الرأس أدت إلي ارتجاج في المخ.

وبالتزامن مع إصابة اللاعب إمام عاشور، فإنه يتواجد العديد من العروض التي ترغب في ضم إمام عاشور من قبل أندية أوروبية، والتي حدد النادي الأهلي فيها موقفه من بيع لاعب نادي الأهلي، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

إمام عاشور للبيع

ورفض مسئولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب فكرة بيع اللاعب إمام عاشور لاعب الفريق الأول خلال الميركاتو الشتوي الجاري إلى أي دوري عربي في الخليج، ويفضل احتراف اللاعب في أوروبا خاصة الدوري الإنجليزي.

وكشف مصدر من إدارة النادي الأهلي، علي استقرار الإدارة على دراسة العروض الأوروبية في حالة وصول عرض رسمي وعدم الالتفات إلى العروض الشفهية.

10 ملايين إسترليني

وأشار المصدر، أن النادي الأهلي حدد مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لبيع إمام عاشور، ولكن بيعه لأي فريق أوروبي سواء بالدوري الإنجليزي أو الإسباني بعد الاتصالات التي تلقاها مسئولو القلعة الحمراء من شركات تسويق أوروبية.

4 عروض لإمام عاشور

وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب إمام عاشور على رادار نادي برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد، وأن هذا وفقًا لتصريحات الصحف الأجنبية.

وعقب رئيس نادي سموحة، أن إمام في آخر مباراة للمنتخب جرى 16 كيلو، و له نظرة قوية، بالملعب، حيث إن إمام متابَع خلال البطولة من الأندية الكبيرة.

الشباب السعودي تضع 19 مليون يورو



وأشار فرج عامر، إلى أن الشباب السعودي مهتم أيضًا باللاعب إمام عاشور، وأن إمام يقدم مباريات قوية جدًا بالبطولة، ووضعت له 19 مليون يورو.

وكشف أن هناك عروضا مغرية ستقدم لـ النادي الأهلي، ومن الصعب أن يرفض الأهلي هذه العروض، وفقًا لـ التصريحات بالصحف الأجنبية.

إصابة إمام عاشور

وتعرض اللاعب إمام عاشور، لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب أمس، وتم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور.

وأجرى اللاعب إمام عاشور جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ وحالته الآن مستقرة وسوف يمكث اللاعب تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة.

بين الحياة والموت

وشارك إمام عاشور، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، صورة له من داخل المستشفى عقب إصابته بارتجاج في المخ، عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب إمام عاشور: “الحمدلله علي كل شيء أول حاجة انا كنت بين الحياة والموت شوفت حاجات امبارح يارب ما تكتبها علي حد بشكر كل واحد كان جنبي امبارح بشكر دكاترة المنتخب وبشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الإداري واخيرا والله يا جماعة مافيش حاجة في الدنيا تستاهل وكل حاجة في لحظة هتروح الحمد لله علي كل شيء وبإذن الله أقدر أكون جاهز مع زمايلي”.

إمام عاشور وأمم أفريقيا

وأكدت المصادر، أن اللاعب إمام عاشور خارج حسابات المدير الفني روي فيتوريا، في مباراة الكونغو الديمقراطية، بسبب إصابته بارتجاج في المخ خلال التدريبات الأخيرة.

وكشفت المصادر أن غياب إمام عاشور سيكون لمدة 6 أيام فقط، ما يعني عدم مشاركته في لقاء الكونغو ولكنه قد يعود للمشاركة في ربع النهائي إذا تأهل المنتخب، وإذا تعافى عاشور قبل اللقاء، سيظل خارجًا بسبب بروتوكول الإصابات بالرأس، الذي يتطلب 6 أيام من الراحة بعد حدوث الإصابة.

بديل إمام عاشور

ويستعد المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا، للاعتماد على محمد النني كبديل للاعب إمام عاشور في خط الوسط، إلى جانب مروان عطية وحمدي فتحي.

ومن المتوقع أن يكون غياب عاشور مؤثرًا على المنتخب في المباراة المقبلة، وسيكون الفراعنة بحاجة إلى اللاعبين الآخرين لتعويض غيابه في وسط الملعب.