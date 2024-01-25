ارتجاج في المخ.. مفاجأة بشأن مدة غياب إمام عاشور عن المنتخب

كشفت مصادر صحفية، مفاجأة مدوية بشأن غياب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن المباراة المقبلة امام الكونغو في دور ال ١٦.

وأكدت المصادر، ان عاشور خارج حسابات المدير الفني روي فيتوريا في مباراة الكونغو الديمقراطية بسبب إصابته بارتجاج في المخ خلال التدريبات الأخيرة، المفاجأة تكمن في أن غياب عاشور سيكون لمدة 6 أيام فقط، ما يعني عدم مشاركته في لقاء الكونغو ولكنه قد يعود للمشاركة في ربع النهائي إذا تأهل المنتخب.

إذا تعافى عاشور قبل اللقاء، سيظل خارجًا بسبب بروتوكول الإصابات بالرأس، الذي يتطلب 6 أيام من الراحة بعد حدوث الإصابة.

فيتوريا يستعد للاعتماد على محمد النني كبديل لعاشور في خط الوسط، إلى جانب مروان عطية وحمدي فتحي.

تتوقع أن يكون غياب عاشور مؤثرًا على المنتخب في المباراة المقبلة، وسيكون الفراعنة بحاجة إلى اللاعبين الآخرين لتعويض غيابه في وسط الملعب.