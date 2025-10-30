شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى

قال الإعلامي شريف عامر إن الصور القادمة من السودان، وتحديدًا من مدينة الفاشر، صادمة وتعكس حجم المأساة التي يعيشها الشعب السوداني منذ نحو ثلاث سنوات من الحرب والاقتتال الداخلي، مؤكدًا أن ما يحدث هو نتيجة تمرد عسكري طال أمده وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتشريد آلاف الأسر.

أوضاعًا إنسانية قاسية

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مدينة الفاشر تُعد من أهم مدن غرب السودان، لكنها اليوم تشهد أوضاعًا إنسانية قاسية بعد أن فقد سكانها منازلهم وأبسط مقومات الحياة، رغم أنهم كانوا يعيشون في حد أدنى من الهدوء قبل اندلاع الصراع.

وأشار شريف عامر، إلى أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى، حيث عقد مجلس الأمن جلسة طارئة تناولت تقارير لجنة تقصي الحقائق التي أكدت أن العالم فشل في وقف الفظائع المرتكبة في السودان.

جرائم قتل واغتصاب وإعدامات

وأضاف شريف عامر أن التقارير تتحدث عن جرائم قتل واغتصاب وإعدامات فورية في مناطق شمال دارفور، واصفًا المشهد بأنه مؤلم ومروّع، والأخطر أنه يحدث بين أطراف من بلد واحد وشعب واحد.