شريف عامر يطلب جولة خاصة في المتحف المصري الكبير.. والرئيس التنفيذي: تنور في أي وقت

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن أنظار العالم تتجه إلى مصر ترقبًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن ردود الفعل الدولية تعكس حجم الإعجاب والفخر بهذا الصرح الحضاري الفريد، وهو ما يسمعه يوميًا من المتخصصين في علوم المتاحف والآثار حول العالم الذين أكدوا أنهم لم يروا متحفًا مثله من حيث التصميم أو المعروضات.

وأوضح أحمد غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المتحف يُعد إنجازًا استثنائيًا يجمع بين ندرة المعروضات وجمالها وقيمتها الأثرية من جهة، وتناغم العمارة الحديثة مع التاريخ المصري العريق من جهة أخرى، فضلًا عن أسلوب العرض المتحفي المتطور الذي يجمع بين التقنية الحديثة والتجربة الإنسانية الثرية.

وأضاف أحمد غنيم، أن المتحف المصري الكبير لا يقدّم مجرد زيارة تقليدية، بل تجربة متكاملة للزائر تشمل لحظة الدخول وحتى خروجه، حيث تتوفر له جميع سبل الراحة والمتعة، من خدمات لوجستية متطورة إلى مناطق تسوق وترفيه، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم عرض تفاعلي يربط الماضي بالحاضر بأسلوب جذاب ومبتكر.

ووجّه الإعلامي شريف عامر، طلبًا مباشرًا إلى الدكتور أحمد غنيم بأن تكون له جولة خاصة داخل المتحف، ليرد قائلًا: "تنور في أي وقت يا أستاذ شريف".