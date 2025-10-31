زاهي حواس: كنت أتمنى وجود حجر رشيد ورأس نفرتيتي داخل المتحف الكبير.. وسفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي

زاهي حواس: كنت أتمنى وجود حجر رشيد ورأس نفرتيتي داخل المتحف الكبير

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أنه كان من المفترض أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2015، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك 3 قطع أخرى تتواجد في المتحف منها حجر رشيد والقبة السماوية ورأس نفرتيتي.

زاهي حواس: 5398 قطعة من كنوز توت عنخ آمون تعرض لأول مرة في المتحف الكبير

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أن الحكوم المصرية ترسل رسالة للعالم بأنه رغم الأزمات الاقتصادية، تقوم بالصرف على الثقافة، مشيرا إلى أن تلك الثقافة ليست لمصر فقط ولكن للعالم أجمع خاصة أن تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير بلغت نحو 2 مليار دولار.

ياسمين عز للسيدات: فعّلي “الصوت الشتوي” وجهزي مهلبية سخنة لجوزك

قدمت الإعلامية ياسمين عز نصيحة طريفة لجمهورها بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، مؤكدة أن هذا التغيير لا يقتصر فقط على ضبط الساعة، بل يحتاج أيضًا إلى "تفعيل الحالة الشتوية" في البيوت المصرية.



كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة: 20% من المدنيين الذين قتلوا في الفاشر السودانية أطفال

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الفاشر السودانية شهدت مستويات كارثية من المعاناة الإنسانية، و20% من المدنيين الذين قتلوا في الفاشر أطفال.



سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة

أكد السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه، أن اتفاق شرم الشيخ أتاح دخول مزيد من المساعدات، مشيرًا، إلى أن الهدف من زيارته للجانب المصري من معبر رفح هو التعرف ميدانيًا عما يحدث فيما يتعلق بالمساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر باتجاه غزة.



شريان حياة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر إلى غزة

أكد كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، أن الساحة المحيطة بالمعبر من الجانب المصري خلت من شاحنات المساعدات، بعدما تم توجيهها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة لإجراء عمليات المراجعة والتدقيق من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



وزير السياحة والآثار: إنجاز المتحف المصري لا يمكن كان هيتم إلا بدعم الرئيس السيسي

قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي: لدي تفاصيل كثيرة وأعلم أن هذا الحدث لا يمكن كان هيتم إلا بتوفير الموارد والقوة لإنجاز هذا العمل بمتابعة الرئيس السيسي.



وزير السياحة يمازح أسامة كمال: اللي أنت عايز تعرفه مش هقولك عليه.. فيديو

مازح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الإعلامي أسامة كمال على الهواء مباشرة، قائلا له: على فكرة كل اللي انت عايز تعرفه مش هقولك عليه.



بسمة وهبة: نطالب برحلات منتظمة للمتحف الكبير من جميع المحافظات

ثمنت الإعلامية بسمة وهبة، قرار وزير التربية والتعليم بتوحيد كلمة الصباح في المدارس لتتناول الحديث عن أهمية المتحف المصري الكبير، واعتبرت ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي التاريخي لدى الطلاب وربط الأجيال الجديدة بعظمة الحضارة المصرية.