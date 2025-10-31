قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
طاقم تمريض اعتدى على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا.. وهذه عقوبتهم
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي
وزير الاستثمار: التضخم في مصر تراجع لـ12% ونستهدف 7% العام المقبل
وزير الاستثمار: التغير الاقتصادي العالمي القادم في صالح مصر
هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

زاهي حواس: كنت أتمنى وجود حجر رشيد ورأس نفرتيتي داخل المتحف الكبير.. وسفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة| أخبار التوك شو

هاني حسين

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي

زاهي حواس: كنت أتمنى وجود حجر رشيد ورأس نفرتيتي داخل المتحف الكبير
أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أنه كان من المفترض أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2015، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك 3 قطع أخرى تتواجد في المتحف منها حجر رشيد والقبة السماوية ورأس نفرتيتي.

زاهي حواس: 5398 قطعة من كنوز توت عنخ آمون تعرض لأول مرة في المتحف الكبير
أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أن الحكوم المصرية ترسل رسالة للعالم بأنه رغم الأزمات الاقتصادية، تقوم بالصرف على الثقافة، مشيرا إلى أن تلك الثقافة ليست لمصر فقط ولكن للعالم أجمع خاصة أن تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير بلغت نحو 2 مليار دولار.

ياسمين عز للسيدات: فعّلي “الصوت الشتوي” وجهزي مهلبية سخنة لجوزك
قدمت الإعلامية ياسمين عز نصيحة طريفة لجمهورها بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، مؤكدة أن هذا التغيير لا يقتصر فقط على ضبط الساعة، بل يحتاج أيضًا إلى "تفعيل الحالة الشتوية" في البيوت المصرية.


كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة: 20% من المدنيين الذين قتلوا في الفاشر السودانية أطفال
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الفاشر السودانية شهدت مستويات كارثية من المعاناة الإنسانية، و20% من المدنيين الذين قتلوا في الفاشر أطفال.


سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
أكد السفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه، أن اتفاق شرم الشيخ أتاح دخول مزيد من المساعدات، مشيرًا، إلى أن الهدف من زيارته للجانب المصري من معبر رفح هو التعرف ميدانيًا عما يحدث فيما يتعلق بالمساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر باتجاه غزة.


شريان حياة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر إلى غزة

أكد كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، أن الساحة المحيطة بالمعبر من الجانب المصري خلت من شاحنات المساعدات، بعدما تم توجيهها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة لإجراء عمليات المراجعة والتدقيق من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.


وزير السياحة والآثار: إنجاز المتحف المصري لا يمكن كان هيتم إلا بدعم الرئيس السيسي
قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي: لدي تفاصيل كثيرة وأعلم أن هذا الحدث لا يمكن كان هيتم إلا بتوفير الموارد والقوة لإنجاز هذا العمل بمتابعة الرئيس السيسي.


وزير السياحة يمازح أسامة كمال: اللي أنت عايز تعرفه مش هقولك عليه.. فيديو
مازح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الإعلامي أسامة كمال على الهواء مباشرة، قائلا له: على فكرة كل اللي انت عايز تعرفه مش هقولك عليه.


بسمة وهبة: نطالب برحلات منتظمة للمتحف الكبير من جميع المحافظات
ثمنت الإعلامية بسمة وهبة، قرار وزير التربية والتعليم بتوحيد كلمة الصباح في المدارس لتتناول الحديث عن أهمية المتحف المصري الكبير، واعتبرت ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي التاريخي لدى الطلاب وربط الأجيال الجديدة بعظمة الحضارة المصرية.

زاهي حواس المتحف المصري المتحف المصري الكبير غزة فتح اخبار التوك شو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

سعر كيلو الفراخ

بكام النهارده؟.. سعر كيلو الفراخ اليوم الأربعاء بعد الانخفاض الكبير

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

