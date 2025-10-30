زاهي حواس: 5398 قطعة من كنوز توت عنخ آمون تعرض لأول مرة في المتحف الكبير

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أن الحكوم المصرية ترسل رسالة للعالم بأنه رغم الأزمات الاقتصادية، تقوم بالصرف على الثقافة، مشيرا إلى أن تلك الثقافة ليست لمصر فقط ولكن للعالم أجمع خاصة أن تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير بلغت نحو 2 مليار دولار.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن فكر إنشاء المتحف المصري الكبير، كانت من فاروق حسني، في عام 2002، في موقع مميز بالقرب من الأهرامات.

وتابع عالم الآثار الكبير، أن أثار توت عنخ أمون يصل عددها إلى 5398، وسيتم عرضها بالكامل داخل المتحف المصري الكبير.