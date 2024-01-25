رئيس إقليم كردستان يعلن مساندته للاتفاق بين بغداد وواشنطن

أكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الخميس، مساندة الإقليم للاتفاق بين بغداد وواشنطن.

ورحب بارزاني في بيان تلقته وكالة الأنباء الرسمية العراقية (واع)، باتفاق الحكومة الاتحادية العراقية مع الحكومة الأمريكية على استئناف عمل اللجنة العسكرية العليا بينهما وتقدم المحادثات حول العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

وأضاف أن إقليم كردستان يساند هذا الاتفاق وسيتعاون ويساعد في حماية أمان وأمن واستقرار وسيادة البلاد وتعزيز العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.