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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 26 يناير 2024 : قرارات مناسبة 

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 26 يناير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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4 أبراج تتولى وظائف جديدة الفترة المقبلة .. انت منهم؟

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برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 25 يناير 2024: مارس الرياضة

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 26 يناير 2024

يحمل اليوم وعدًا كبيرًا لك، الكون يلهم ذاتك المعبرة والمشرقة، ومع ذلك، كونك أحد ملوك الأبراج، فإن تحقيق التوازن بين قوتك الجبارة والدبلوماسية اللطيفة سيكون مفتاحك للتغلب.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 في عدم الانقضاض بكل ما تستطيع في وقت واحد، إن استمالة حبيبك بلطف قد يوصلك إلى أبعد من ذلك، دعهم يشعرون بالاعتزاز، بدلاً من التغلب عليهم، وتذكر أن القوة الحقيقية تكمن في الحب. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

أعط الأولوية للتوازن بين الجسد والعقل والروح، أعط اهتمامًا متساويًا لقوتك العضلية وعافيتك العقلية، قم بتوجيه طاقاتك القوية نحو رعاية حب الذات واليقظة. 

برج الاسد مهنيا

استخدم طاقاتك نحو اتخاذ القرارات التي تناسب الجميع في فريقك. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

يمكن للاستثمار المرتجل أن يحقق عوائد أفضل من المتوقع، ولكن التقييم الدقيق أمر حيوي قبل الغوص فيه، من الناحية المالية، يمكن أن يكون هذا يومًا مزدهرًا إذا تصرفت بحكمة وظللت حذرًا من مخططات الثراء السريع.

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