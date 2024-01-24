بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

نشرت الفنانة ميريام فارس مجموعة صور جديدة على خاصية الاستوري عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام، من أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2024.

وتألقت ميريام فارس بإطلالة مثيرة للجدل، حيث أطلت بفستان باللون الأصفر منفوش مرصع بالكريستال على جوانب الفستان، منفوش اليدين، مكشوف من منطقة الصدر.

واستكملت ميريام فارس الإطلالة بارتداء جوانتي باللون الأبيض لتخطف الأنظار، فهي تميل إلى ارتداء ما يلفت الأنظار.

واعتمدت ميريام فارس على تسريحة شعرها الكيرلي فهي تميل له في كل ظهور، وحملت حقيبة باللون الفضي في الابيض لتتناسب مع الإطلالة.

واختارت ميريام فارس المكياج الهادئ، فرسمت العين بالايلانير الاسود مع الايشادو البني الهادئ، والبلاشر واحمر الشفاه بالالوان الترابية اللامعة.

ميريام فارس في أسبوع الموضة بباريس