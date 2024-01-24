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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة

أمينة خليل
أمينة خليل

حرصت الفنانة أمينة خليل على حضور أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2024، وتداول عدد كبير من الجمهور صورا لها بإطلالة مختلفة.

أطلت أمينة خليل بإطلالة مختلفة وغريبة، مرتدية فستانا باللون الأبيض مجسم، محتشم من الأمام، ومكشوف من الظهر.

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واستكملت الإطلالة بوضع الاسكارف بنفس قماش الفستان، لكن بطبقات لتعطي إضافة مختلفة للفستان.

واختارت تسريحة الشعر لأعلى، مع وضع المكياج الذي يبرز ملامحها الحادة، كما نسقت مع الإطلالة الأقراط كبيرة الحجم في الأذن وخاتما في اليد.

وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن أمينة خليل تثير الجدل دائما بإطلالاتها المختلفة والغريبة.

أمينة خليل بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة 
إطلالة أمينة خليل في أسبوع الموضة بباريس 2024
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