سعر حقيبة درة في حفل Joy awards يثير ضجة على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة درة، صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من حفل توزيع جوائز Joy awards.

وتألقت الفنانة درة بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون الأحمر على أحدث صيحات الموضة، يبرز قوامها الرشيق.

واعتمدت درة على تسريحة شعر مختلفة، ففضلت أن ترفع شعرها لأعلى ليوضح معالم الفستان بالكامل من الأمام والخلف.

وأكملت درة إطلالتها بارتداء مجوهرات ثمينة في اليد والاذن والرقبة، مع وضع المكياج الساحر لإبراز ملامحها الجذابة.

حقيبة درة

سعر فستان درة

حملت درة حقيبة باللون الفضي، مع فستانها الذي حمل تصميم دار الأزياء العالمية Dolce and gabbana، وبلغ سعره 10 آلاف ريال سعودي، أي حوالي 150 الف جنيه.

وأثارت درة ضجة كبيرة بسعر الحقيبة على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام.