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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز.. جلسات تصوير خطفت بها الأنظار| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

خضعت الفنانة ياسمين عبد العزيز لجلسة تصوير جديدة، مع أحد الماركات العالمية للمجوهرات، وظهرت بشكل جمالي ساحر.

وتداول رواد صورة ياسمين عبد العزيز، باعتباره أول ظهور لها بعد الطلاق من الفنان أحمد العوضي، معلقين عليها: «نورتي الدنيا كلها».

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لم تكن هذه المرة هي الوحيدة التي خضعت فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز لجلسة تصوير، خطفت بها الأنظار، بل إنها كل فترة تنشر مجموعة صور تبرز جمالها الساحر وأناقتها.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز على الظهور بلمسات جمالية تناسب ملامحها، حيث تختار الألوان الترابية لأنها تناسب بشرتها، كما تفضل اللون الأحمر للشفاه.

وتختار ياسمين عبد العزيز دائما ارتداء المجوهرات الثمينة لاستكمال أناقتها بطريقة عفوية وساحرة.

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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