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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |سعر أرخص عربة تقدمها رينو 2024.. اركب كيا أوتوماتيك بهذا الثمن.. أرخص سيارة من بيجو

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

اركب سيارة كيا «أوتوماتيك» بأفضل سعر للمستعمل |تفاصيل

حققت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات، شعبية كبيرة داخل السوق المصرية، سواء بين الاصدارات المطروحة حديثا والتي تباع بحالة الزيرو، أو داخل سوق السيارات المستعملة، حيث اكتسبت هذه الشعبية نسبة إلى الاعتمادية والتكنولوجيا الكورية الجنوبية، وتنوع الطرازات والتجهيزات أيضًا.

 

أرخص سيارة تقدمها رينو موديل 2024.. كم سعرها؟

تعتبر السيارة رينو تاليانت، هي ارخص نسخة تقدمها العلامة الفرنسية في السوق المصري خلال الفترة الحالية، عن فئة السيدان الشهيرة، كما يصف البعض هذه السيارة انها خليفة النسخة لوجان صاحبة الشعبية الكبيرة في مصر.

 

هيونداي توسان كسر زيرو 2022 فئة NIGHT.. للبيع بهذا السعر

تنتمي السيارة هيونداي توسان إلى فئة الـ SUV، والتي تعد واحدة من اشهر سيارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي طرحت بالسوق المحلي عبر باقة من التجهيزات والتقنيات.

 

اركب سيارة كيا «أوتوماتيك» بأفضل سعر للمستعمل |تفاصيل

حققت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات، شعبية كبيرة داخل السوق المصرية، سواء بين الاصدارات المطروحة حديثا والتي تباع بحالة الزيرو، أو داخل سوق السيارات المستعملة، حيث اكتسبت هذه الشعبية نسبة إلى الاعتمادية والتكنولوجيا الكورية الجنوبية، وتنوع الطرازات والتجهيزات أيضًا.

 

أحدث أسعار سيارات MG بالسوق المصري في يناير 2024

تقدم شركة MG عدد كبير من الطرازات المتنوعة في مصر، والتي تختلف بين السيدان والكروس اوفر، والسيارات الرياضية من فئة الـ SUV، ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية لسيارات ام جي المقدمة بالسوق المصري، بعد زيادات يناير 2024 الجديدة بالإضافة إلى استعراض ابرز المواصفات.

 

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بأرخص سعر للزيرو

تعد ميتسوبيشي اكليبس كروس من اشهر السيارات اليابانية المطروحة في السوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويمكن الحصول هذه النسخة بأفضل سعر الزيرو، عند شراء الفئة الأولى الارخص من فئاتها.

 

سعر بيجو 301 موديل 2024 .. الأرخص من فئتها

تنتمي بيجو 301 موديل 2024 إلى فئة السيدان، وتعد هذه السيارة هي النسخة الارخص بين طرازات العلامة التجارية الفرنسية، حيث يتم تقديمها بسعر رسمي يبدأ من 899 الف و990 جنيه، مع فئتين من التجهيزات وهم ACTIVE و .ALLURE

 

أسعار شانجان CS 95 موديل 2024 الجديدة في السعودية

تواصل علامة شانجان الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بطرح نسختها الجديدة موديل 2024، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم طرحها هناك عبر 3 فئات من التجهيزات وبأسعار تبدأ من 111,665 ريال سعودي شامل الضريبة.

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