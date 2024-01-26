أسعار شانجان CS 95 موديل 2024 الجديدة في السعودية

تواصل علامة شانجان الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بطرح نسختها الجديدة موديل 2024، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم طرحها هناك عبر 3 فئات من التجهيزات وبأسعار تبدأ من 111,665 ريال سعودي شامل الضريبة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة شانجان CS 95 موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

شانجان CS 95 موديل 2024

ابرز مواصفات وتجهيزات السيارة شانجان CS 95 موديل 2024

تأتي السيارة شانجان CS 95 موديل 2024 بعدد من التجهيزات ومنها، مقود حركة متعدد الوظائف يدعم الكثير من اوامرالتحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس 12 إنش، ومكيف هواء أوتوماتيك، مقاعد من الجلد، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية 20 إنش، مرايات كهربائية جانبية.

شانجان CS 95 موديل 2024

وتحتوي شانجان CS 95 موديل 2024 على قفل مركزي للابواب، واضاءة نهارية LED، ومخارج عادم ثنائية، وحساسات ركن، وكاميرا، بالاضافة إلى مقصورة تضم 7 مقاعد، ووسائد هوائية، وانظمة فرامل متنوعة، مع ادوات مساعدة قائد المركبة، ومثبت سرعة.

شانجان CS 95 موديل 2024

وزودت السيارة شانجان CS 95 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات، مع نظام الدفع الرباعي للعجلات أو نظام ثنائي أمامي، بينما تعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي "تيربو"، مع قوة إجمالية قدرها 233 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 390 نيوتن متر.

شانجان CS 95 موديل 2024

اسعار السيارة شانجان CS 95 موديل 2024 في السوق السعودي

الفئة الاولى شانجان CS 95 موديل 2024 بسعر 111,665 ريال سعودي.

الفئة الثانية شانجان CS 95 موديل 2024 بسعر 120,865 ريال سعودي.

الفئة الثالثة شانجان CS 95 موديل 2024 بسعر 133,285 ريال سعودي.