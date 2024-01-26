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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أمامك فرصة تلتحق بالكلية.. شروط القبول بالتعليم المدمج بجامعة عين شمس

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

 يقدم نظام التعليم المدمج العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترفا بها. ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.

وأكدت الدكتورة حنان السعيد، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس، أن التعليم المدمج هو نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت بمحادثات على شبكة الإنترنت، ويتميز التعليم المدمج بأن الجانب التطبيقى يشمل 60 بالمائة، والجانب النظرى 40%.

وأوضحت مديرة مركز التعليم الفمتوح في جامعة عين شمس، أن الكليات المتاحة حاليا في التعليم المفتوح بنظام التعليم الالكتروني هي مرحلة بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات) في برنامج التنظيم والادارة وبرنامج النظم المحاسبية وبرنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إدارة المستشفيات وبرنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية ، كما شرحنا معكم من قبل في موقع خمس خطوات بالتفصيل، وبرامج مرحلة بكالوريوس الزراعة المهنى في برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية وبرنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفي.

 

 

 وكشف مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس عن الكليات المتاحة حاليا في التعليم المدمج بنظام التعليم الالكتروني وهي مرحلة بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات) في برنامج التنظيم والادارة وبرنامج النظم المحاسبية وبرنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إدارة المستشفيات وبرنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية ، وبرامج، وبرامج مرحلة بكالوريوس الزراعة المهنى في برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية وبرنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.

تعلن جامعة عين شمس ، عن فتح باب التقديم ببرامج بكالوريوس التجارة وبكالوريوس الزراعة بنظام التعليم المدمج ،يمكن للطلاب الراغبين في التقديم من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــا .
 

 

 بشروط وقواعد القبول بالتعليم المدمج :

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة أو المؤهل العالي
-مرور عامين فأكثر على الحصول على المؤهل المتوسط 
-اجتياز اختبارات القبول "اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – حاسب آلي"
– إعفاء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج من الدول العربية والأجنبية من شرط تقديم ما يثبت الإقامة الشرعية بهذه الدول
-إعفاء الطلاب المقيمين بشمال وجنوب سيناء من شرط السنتين بشرط تقديم الإقامة

 

الأوراق المطلوبة:
 

– أصل المؤهل أو مستند رسمي أو بيان نجاح
-أصل الشهاد المميكنة
-صورة الرقم القومي
-أصل التجنيد للذكور لأقل من 30 عاما
-6 صور شخصية

جدير بالذكر، أن برامج "بكالوريوس التجارة – بكالوريوس الزراعة" كالتالي:-
بكالوريوس التجارة :
برنامج النظم المحاسبية
برنامج التنظيم والإدارة
برنامج الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات
إدارة المستشفيات
إدارة الفنادق والقرى السياحية
بكالوريوس الزراعة :
برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية
برنامج الميكنة الزراعية والتنمية الريفية

نظام التعليم المدمج التعليم المدمج بجامعة عين شمس

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