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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميرسك للشحن تعلن عدم مرور رحلاتها من الهند عبر البحر الأحمر

صدى البلد

أعلنت شركة ميرسك الدنماركية للشحن، اليوم الجمعة، عدم مرور رحلاتها من الهند للساحل الأميركي عبر البحر الأحمر وستتحول لرأس الرجاء الصالح.
 

وقالت شركة التكرير الأمريكية فاليرو إنرجي، أمس الخميس، أن هجمات البحر الأحمر زادت من تكاليف الشحن.

كانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت أن  العقوبات تستهدف أيضًا قائد قوات الحوثي البحرية محمد علي القادري.

وفرضت الحكومة البريطانية، عقوبات شملت "وزير الدفاع" بجماعة الحوثي محمد ناصر العاطفي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب تستهدف 4 أفراد من اليمن.

من ناحية أخرى، قال قائد ميليشيات أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، أن الولايات المتحدة تصر على استمرار حصار غزة ومنع تدفق المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع، مشيرًا إلى أن واشنطن تقاتل من أجل وصول السفن المحملة بالبضائع لـ إسرائيل، لكنها تمنع وصول المساعدات لقطاع غزة.

وشدّد عبد الملك الحوثي على أن العدوان الأمريكي على اليمن يكلف الأمريكيين كثيرًا على المستوى الاقتصادي، وأن واشنطن ليس لديها مشكلة في أن يتوسع الصراع بالمنطقة.

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