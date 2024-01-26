بإستخدام النيتروجين.. تنفيذ أول استخدام لطريقة جديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام| اعرف فين

نفذت الولايات المتحدة أول حكم إعدام باستخدام طريقة غاز النيتروجين الجديدة ضد محكوم عليه بالاعدام.

ونفذت ولاية ألاباما، حكم الإعدام بحق القاتل المدان كينيث سميث، الذي حبس أنفاسه دون جدوى بينما قام المسؤولون بخنقه بغاز النيتروجين، وهو أول استخدام لطريقة جديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ بدء الحقن المميتة في الولايات المتحدة قبل أربعة عقود.

كان سميث، الذي أُدين بارتكاب جريمة قتل مقابل أجر عام 1988، سجينًا نادرًا نجا بالفعل من محاولة إعدام واحدة. في نوفمبر 2022، أجهض مسؤولو ألاباما إعدامه بالحقنة المميتة بعد أن ناضل لساعات لإدخال إبرة في الوريد في جسده.

ووصفت الولاية بروتوكولها الجديد الذي يخضع للمراقبة عن كثب بأنه 'طريقة الإعدام الأكثر إنسانية وغير مؤلمة التي عرفها الإنسان'. وتوقعت أن يفقد سميث وعيه في أقل من دقيقة ويموت بعد فترة وجيزة، على الرغم من أن شهود عيان قالوا يوم الخميس إن الأمر استغرق عدة دقائق إضافية على ما يبدو.

وقد روجت ولاية ألاباما للاختناق كبديل أبسط لأنظمة السجون التي تكافح من أجل العثور على الأوردة أو الأدوية اللازمة للحقن المميتة.

وأثناء عملية الإعدام، يستنشق الشخص غاز النيتروجين من خلال قناع الوجه -ما ينتج عنه الوفاة بسبب نقص الأكسجين. وكان خبراء حقوق الإنسان قد اشتكوا سابقا من أن هذه الطريقة لم يتم اختبارها وأن سميث قد يموت ميتة مروعة، ولا يفترض خبراء الأمم المتحدة أنه ثبت علميا أن استنشاق النيتروجين النقي لا يسبب معاناة خطيرة. وحاول محامو سميث وقف تنفيذ حكم الإعدام حتى اللحظات الأخيرة، ومع ذلك، لم تستجب محاكم ألاباما ولا المحكمة العليا الأمريكية لطلباتهم كما طالب متظاهرون خلال الأيام الأخيرة حاكم ولاية ألاباما بالتدخل لوقف تنفيذ الإعدام .