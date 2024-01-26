عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بإستخدام النيتروجين.. تنفيذ أول استخدام لطريقة جديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام| اعرف فين

صدى البلد

نفذت الولايات المتحدة أول حكم إعدام باستخدام طريقة غاز النيتروجين الجديدة ضد محكوم عليه بالاعدام.

ونفذت ولاية ألاباما، حكم الإعدام بحق القاتل المدان كينيث سميث، الذي حبس أنفاسه دون جدوى بينما قام المسؤولون بخنقه بغاز النيتروجين، وهو أول استخدام لطريقة جديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ بدء الحقن المميتة في الولايات المتحدة قبل أربعة عقود.
كان سميث، الذي أُدين بارتكاب جريمة قتل مقابل أجر عام 1988، سجينًا نادرًا نجا بالفعل من محاولة إعدام واحدة. في نوفمبر 2022، أجهض مسؤولو ألاباما إعدامه بالحقنة المميتة بعد أن ناضل لساعات لإدخال إبرة في الوريد في جسده.

ووصفت الولاية بروتوكولها الجديد الذي يخضع للمراقبة عن كثب بأنه 'طريقة الإعدام الأكثر إنسانية وغير مؤلمة التي عرفها الإنسان'. وتوقعت أن يفقد سميث وعيه في أقل من دقيقة ويموت بعد فترة وجيزة، على الرغم من أن شهود عيان قالوا يوم الخميس إن الأمر استغرق عدة دقائق إضافية على ما يبدو.
وقد روجت ولاية ألاباما للاختناق كبديل أبسط لأنظمة السجون التي تكافح من أجل العثور على الأوردة أو الأدوية اللازمة للحقن المميتة.

وأثناء عملية الإعدام، يستنشق الشخص غاز النيتروجين من خلال قناع الوجه -ما ينتج عنه الوفاة بسبب نقص الأكسجين. وكان خبراء حقوق الإنسان قد اشتكوا سابقا من أن هذه الطريقة لم يتم اختبارها وأن سميث قد يموت ميتة مروعة، ولا يفترض خبراء الأمم المتحدة أنه ثبت علميا أن استنشاق النيتروجين النقي لا يسبب معاناة خطيرة. وحاول محامو سميث وقف تنفيذ حكم الإعدام حتى اللحظات الأخيرة، ومع ذلك، لم تستجب محاكم ألاباما ولا المحكمة العليا الأمريكية لطلباتهم كما طالب متظاهرون خلال الأيام الأخيرة حاكم ولاية ألاباما بالتدخل لوقف تنفيذ الإعدام .

استنشاق النيتروجين الطريقة المحكمة العليا الولايات المتحدة الولايات المتحدة ا المحكمة جريمة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

خراب بيوت.. نانسي عجرم بملابس تشعل السوشيال ميديا

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

الأهلي يعلن نجاح جراحة الشناوي فى ألمانيا ويكشف تفاصيل وموعد عودته

موضوعات متعلقة

فرنسا تندد بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء التابع للأمم المتحدة

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

المحكمة الروسية تمدد حبس مراسل وول استريت جورنال شهرين

سفيرة واشنطن لدى العراق تدين الهجوم على خور مور في إقليم كردستان

إطلاق صاروخين من جنوب لبنان تجاه مستوطنة بالجليل الأعلى

جيش الاحتلال يعلن إصابة 38 جنديا خلال معارك غزة الساعات الماضية

بعد قصف المسيرة.. دانة جاز تعلق إنتاجها في السليمانية بالعراق

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

ترشيحاتنا

أقل جرام بـ 2566 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

حكم غسل يوم الجمعة.. آراء العلماء في مشروعيته

بالدليل.. روسيا تتهم الغرب بتدريب أوكرانيين على أعمال تخريب محطاتها النووية

بإستخدام النيتروجين.. تنفيذ أول استخدام لطريقة جديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام| اعرف فين

عبدالله المغازي: صندوق الاستثمار في الذهب يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري والمواطن

أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف سعرها الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة أحمد عز في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

طريقة عمل بيتزا البطاطس| بأسهل الخطوات

بفستان جرئ.. هيفاء وهبي تثير الجدل في الكويت

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق وطريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ