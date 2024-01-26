الملك تشارلز الثالث يجري عملية جراحية عاجلة| تعرف على مرضه

أفاد محرر الشؤون الملكية لصحيفة صن البريطانية ، على منصة إكس، إن ملك بريطانيا تشارلز الثالث وصل إلى المستشفى، اليوم الجمعة، للخضوع لإجراء جراحي لعلاج تضخم البروستاتا.

وجاء ذلك بعد أسبوع تقريبا على بيان أفاد بأن الملك تشارلز الثالث ، سيتلقى العلاج من تضخم البروستاتا الحميد.

وأفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن الملك تشارلز سيخضع إلى "إجراء تصحيحي"، مشيرة إلى أنه اضطر أيضا إلى تأجيل عدد من الارتباطات المخطط لها وفقا لنصيحة طبيبه لينعم بفترة قصيرة من التعافي.

ومن جانبها، قالت زوجته كاميلا للصحفيين، أثناء زيارتها لمعرض أبردين للفنون في اسكتلندا، إن الملك "بخير" و"يتطلع إلى العودة إلى العمل".