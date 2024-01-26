الدفاع المدني في غزة: حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد والأمطار

قال الدفاع المدني بغزة، اليوم الجمعة، أن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم.

وطالب الدفاع المدني الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإدخال أجهزة ومعدات إنقاذ للقطاع بشكل عاجل.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يتعمق تأثير المنخفض الجوي لذا يكون الجو اليوم عاصفاً وماطرا وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وفي ساعات المساء والليل :يكون الجو عاصفا وبارداَ وماطراً في جميع المناطق والامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالة غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو يوم غد السبت عاصفاً وماطرا وبارداً إلى شديد البرودة وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ويتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.