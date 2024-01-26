أمين عام الناتو: المجر سيصدق على انضمام السويد للحلف في نهاية فبراير المقبل

قال أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو"ينس ستولتنبرج ، اليوم الجمعة، أن الحلف يعول على تصديق المجر على انضمام السويد للحلف في نهاية فبراير المقبل.

وصدّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد ما وافق البرلمان التركي يوم الثلاثاء الماضي على الطلب بأغلبية الأصوات.

وتظل المجر العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي لم يوافق على انضمام السويد.

وكان قد وافق البرلمان التركي، الثلاثاء الماضي، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أشهر من المداولات.

وصوتت الجلسة العامة للبرلمان في أنقرة على قبول طلب السويد أمس الأول الثلاثاء، وأعادت الوثيقة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للتوقيع النهائي قبل أن يتم إيداعها لدى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.