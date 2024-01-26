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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدات تكافؤ الفرص تكثف جهودها لتوعوية المواطنين بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددأ على  ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية .

وتنفيذا لتعليمات المحافظ أشارت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح  قامت بتنظيم ندوتين تحت شعار "بالوعي نتغير للأفضل" الندوة الأولى  تناولت تعريف السمنة وأضرارها على الصحة  وكيفية الوقاية منها، كما تم شرح كيفية الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والفحص الشهري في المنزل وذلك بقاعه المؤتمرات بمجلس مدينة  منيا القمح بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمركز، والندوة الثانية ناقشت "أضرار استخدام التليفون المحمول لفترات طويلة" وذلك بالوحدة المحليه بقرية سنهوا التابعه التابعة لمركز منيا القمح وبالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

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كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوة، تحت عنوان "الأنيميا وفقر الدم" ناقشت  أعراض الأنيميا وتأثيرها المباشر على السيدات في مراحل العمر المختلفة وطرق الوقاية من الأنيميا وعلاجها  بالتغذية السليمة، وذلك  بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس والإدارة الصحية بفاقوس.

أهداف التنمية المستدامة الاكتشاف المبكر لأورام الثدي التنمية المستدامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المساواة بين الجنسين الندوات التوعوية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين جهاز شؤون البيئة رؤية مصر 2030

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