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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي بالشرقية السبت المقبل

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام يوم السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤م بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري اكتمال استعدادات المديرية لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام ٢٠٢٤م والتي من المقرر انطلاقها السبت القادم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية و الجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ( ١٨٠) لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة ) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان وأهمية الترقيم والتسجيل و لجان الارشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات ( ١٧ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية ( أطباء - إداريين – عمال ) والآلات والأدوات وتم الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

وتيسيراً على المواطنين والمربين أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها  في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

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