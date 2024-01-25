محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والعميد أ.ح / هشام طلعت المصري قائد الفرقة السادسة مدرعة بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد وائل ناجي قائد منطقة تجنيد الزقازيق وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والعسكرية ورؤساء الهيئات القضائية.

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الشرطة أبناء مصر الأبرار ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الوطني لتعزيز روح الانتماء والولاء لوطننا الغالي مصر.

أكد محافظ الشرقية اعتزازه وتقديره للدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص وتفاني قائلاً:" اليوم نتذكر الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية عام 1952 م وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية".

كما أرسل المحافظ تحية تقدير لرجال الشرطة البواسل في عيدهم الثاني والسبعين مؤكداً أنهم أيقونة التضحية والفداء من أجل الآخرين والدروع الواقية لحماية الجبهة الداخلية والدفاع عن الوطن وإعلاء قيمته.

أشاد محافظ الشرقية بملحمة البطولات الوطنية التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جنباً إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد مؤكداً أننا جميعاً سنظل نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوباً بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

FB_IMG_1706186715210

FB_IMG_1706186708310

FB_IMG_1706186695229

FB_IMG_1706186689398

FB_IMG_1706186686141

FB_IMG_1706186681277