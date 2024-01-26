محافظ الجيزة يكلف برفع كفاءة وتطوير متفرعات شارع السودان ومنطقة بلوكات الأوقاف

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة بجولة ميدانية للوقوف علي نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

تفقد المحافظ محيط محطات مترو الانفاق الخط الثالث الجديدة بشوارع السودان وميدان الكيت كات موجها رئيس حي العجوزة برفع كفاءة وتطوير ورصف بالانترلوك لعدداً من الشوارع الصغيرة من متفرعات شارع السودان وتحسين حالة أرصفة المشاة .



ووجه المحافظ رئيس الحي بمنع الوقوف والانتظار الخاطئ للمركبات اعلي ارصفة المشاة بشارع احمد سوكارنو وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشدداً علي منع تجمعات الباعة الجائلين بمنطقة ميدان العالمين لما لها من تأثير علي الحالة المرورية مع توفير البديل الحضاري للبائعين .

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة برفع كفاءة منطقه بلوكات الأوقاف بشارع السودان بالتنسيق مع الجهات المعنية للظهور بالشكل الحضاري اللائق .

وتابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية واعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المحكمة موجها رئيس الحي بإدراج شارع امتداد احمد عرابي والذي يعد ضمن متفرعات شارع السودان في خطة الرصف استكمالاً لخطة المحافظة في رفع كفاءة و انشاء محاور موازية للطرق الرئيسية لتفتيت اي كثافات مرورية.

ووجه المحافظ برفع كفاءة وتحسين حالة الجزيرة الوسطي بشارع عبد العزيز خلف بالعجوزة ودعمها بالمسطحات الخضراء مع رفع كفاءة النظافة بذلك القطاع ورد الشيء لأصلة بعدداً من الشوارع التي شهدت اعمال للمرافق.

شملت جوله المحافظ تفقد منطقة معهد القلب والتي وجه خلالها بمراجعة حالة أرصفة المشاة بالشوارع المحيطة بالمعهد ومنع اي مظاهر للعشوائية او تعديات المحال والأكشاك علي الطريق العام مشدداً على رفع كفاءة الأرصفة بشارع محمد رشدي بإمبابة.

وتفقد المحافظ نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل وذلك في اطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لرفع كفاءة المنطقة والشوارع المحيطة بالمحطة .

ووجه المحافظ بمواصلة جهود طلاء العقارات والتشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال بما يعكس الشكل الحضاري اللائق .

وكلف المحافظ برفع كفاءة وتطوير احدي الشوارع الكائنة بجوار قسم الشرطة وتحسين واجهات عدداً من العقارات المطلة علي محور الفريق كمال عامر بذات القطاع .

وخلال جولته لمتابعه حالة النظافة قرر المحافظ مجازاة نائب رئيس حي العجوزة لقطاع ارض اللواء ومشرف النظافة للقطاع لعدم متابعه اداء شركات النظافة العاملة بالقطاع الامر الذي ادي الي وجود بعض تجمعات للقمامة .

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء العجوزة والدقي وامبابة والمنيرة الغربية وجنوب .

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