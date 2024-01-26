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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 299 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركبات بالغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

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تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 299 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

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كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 46 ألفا و110 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

إتخاذ الإجراءات القانونية 10 جنيها 3 طعنات أسعار مخفضة إدارة مرور الغربية النيابات المختصة المنيرة الغربية بالطرق والشوارع الرئيسية بأسعار مخفضة تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالغربية

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